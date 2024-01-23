Обсяг іпотек за програмою "єОселя" перевищив 10 мільярдів
За програмою доступних іпотек "єОселя" минулого тижня кредити отримали ше 161 родин, загалом з початку дії ініціативи - 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що 1200 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки - під 7% - загалом на 2 млрд грн.
"За кілька днів - з 26 січня - програму буде ще розширено і кредити можна буде взяти також на придбання будинків, дуплексів та таунхаусів", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Минулого тижня українці отримали за програмою 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
- кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127) та у забудовника (30). Ще 4 кредити було отримано на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 38;
- м. Києва - 32;
- Одеської області - 15;
- Вінницької області - 13;
- Волинської області - 11.
Нагадуємо:
Портфель кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" за підсумками 2023 року сягнув 8,85 мільярда гривень, що лише на 560 млн гривень менше, ніж сума іпотек у довоєнному 2021 році.
Міністерство економіки обговорило з Європейською економічною комісією ООН можливу співпрацю у забезпеченні українців доступною іпотекою за програмою "єОселя".