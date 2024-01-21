OpenAI вперше заблокував розробника бота, який використовував ШІ у політичній агітації

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Компанія-розробник ChatGPT OpenAI верше заблокувала розробників бота на основі своєї система, за використання технології у політичній кампанії.

Про це повідомляє Washington post.

Згідно з правилами OpenAI, зловживання інструментами штучного інтелекту (ШІ) в політичній кампанії є порушенням правил компанії.

Dean.Bot, якого заблокувала компанія, працює на базі ChatGPT від OpenAI, був створений підприємцями з Кремнієвої долини Меттом Крісілоффом і Джедом Сомерсом, які заснували комітет на підтримку Діна Філліпса, який кандидує у президенти США, напередодні праймеріз у Нью-Гемпширі від Демократичної партії.

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Суть роботи Dean.Bot у відповіді на питання виборців та агітував за Філліпса, що є одним з перших випадків використання технології ШІ у виборчій кампанії.

в OpenAI також пояснили свою позицію.

"Нещодавно ми видалили обліковий запис розробника, який свідомо порушував нашу політику використання API, що забороняє політичну агітацію, або видавав себе за іншу особу без її згоди", - зазначили в компанії.

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Нагадаємо:

За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Маск спростовує повідомлення.

14 січня повідомили, що компанія OpenAI "непомітно" переформулювала правила щодо заборони на використання своєї продукції у військових цілях, прибравши пункт "використання у військових цілях і для ведення воєнних дій".



