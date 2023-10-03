Справа "Роттердам+": суд наклав арешт на майно трьох обвинувачених

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, суд наклав арешт на:

майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:

квартиру загальною площею 41,3 кв. м., розташовану у Києві;

будинок загальною площею 243,2 кв. м., розташований у Київській області;

майно колишнього гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха:

квартиру загальною площею 81,90 кв. м., розташовану у Києві;

квартиру загальною площею 72,4 кв. м., розташовану у Донецьку;

майно колишнього гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового:

квартиру загальною площею 97,4 кв. м., розташовану у Києві;

будинок загальною площею 219,6 кв.м.;

2 земельні ділянки.

"Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає", - заявили в суді.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Економічна правда