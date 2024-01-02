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ДТЕК відновив електропостачання 250 тисячам киян, ще один район заживлюють

Вівторок, 2 січня 2024, 14:59 - Анастасія Жарикова

Електропостачання 250 тисячам киян, які залишились без світла через масований ракетний обстріл ворогом 2 січня, відновили.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК відновили електропостачання 250 тисячам киян, які залишились без світла через ранковий обстріл. Без живлення залишається частина жителів Куренівки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що орієнтовно відновити електропостачання планується о 17.00.

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Нагадуємо:

За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.

Раніше повідомлялось, що енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.

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Економічна правда
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