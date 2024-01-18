Гендиректор Google попередив співробітників про нові скорочення цьогоріч

getty images

Генеральний директтр Google Сундар Пічаї закликав співробітників корпорації приготуватися до подальших скорочень.

Про це пише The Verge із посиланням на внутрішню записку Пічаї для співробітників.

"Починаючи з 10 січня, компанія Google звільнила понад тисячу співробітників у різних відділах, і Пічаї закликав бути готовими до нових скорочень", - пише видання.

"Ми маємо амбітні цілі і будемо інвестувати в наші великі пріоритети в цьому році", - сказав Пічаї всім співробітникам Google в середу у внутрішньому листі. "Реальність така, що для створення потенціалу для цих інвестицій нам доведеться зробити важкий вибір", - додав він.

Реклама:

Поки що ці "важкі рішення" включають звільнення та реорганізацію в командах Google, що займаються апаратним забезпеченням, продажем реклами, пошуком, покупками, картами, основними інженерними розробками та YouTube.

"Ці скорочення не є такими масштабними, як минулорічні, і не торкнуться кожної команди", - написав Пічаї, посилаючись на те, що минулого року Google скоротив 12 тисяч робочих місць у цей час.

"Але я знаю, що дуже важко бачити, як це впливає на колег і команди", - визнав він.

Реклама:

Пічаї заявив, що цьогорічні скорочення стосувалися "усунення рівнів для спрощення виконання та швидкості роботи в деяких сферах".

"Багато з цих змін вже оголошено, хоча, щоб бути чесними, деякі команди продовжуватимуть приймати конкретні рішення про розподіл ресурсів протягом року, де це необхідно, і деякі ролі можуть бути змінені", - написав він.

Представник Google не надав додаткових коментарів.

Нагадаємо:

Американська компанія Alphabet Google заявила про скорочення сотні співробітників у кількох командах, також компанію залишать співзасновники Fitbit Джеймс Парк і Ерік Фрідман оскільки технологічний гігант продовжує скорочувати витрати.

Корпорація Google звільняє сотні співробітників у своїй команді з продажу реклами, скорочення торкнуться в основному команди "Large Customer Sales" (LCS).

Економічна правда