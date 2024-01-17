Google звільняє ще сотні співробітників – тепер у команді з продажу реклами

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Корпорація Google звільняє сотні співробітників у своїй команді з продажу реклами, скорочення торкнуться в основному команди "Large Customer Sales" (LCS).

Про це пишуть Business Insider та Reuters.

"Цей крок додає ознак тому, що скорочення робочих місць продовжиться цього року, оскільки компанії прагнуть впровадити програмне забезпечення ШІ та автоматизацію для полегшення робочого навантаження.

Минулого тижня Google заявила, що звільнить кілька сотень співробітників у своїх підрозділах голосових помічників, апаратних командах, відповідальних за Pixel, Nest і Fitbit, а також у своїй команді VR", - пише Reuters.

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Підрозділ клієнтських рішень Google, який обслуговує клієнтів-рекламодавців середнього рівня, стане основною командою для подальшого зростання, заявили в компанії.

"Ми спрямовуємо клієнтів до потрібних спеціалізованих команд продажів, щоб задовольнити їхні потреби в послугах. У рамках цього процесу кілька сотень посад по всьому світу будуть скорочені, а співробітники, яких це торкнеться, зможуть подати заявку на відкриті вакансії в команді або в інших підрозділах Google", - заявив Business Insider представник компанії Кріс Паппас.

Нагадаємо:

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Американська компанія Alphabet Google заявила про скорочення сотні співробітників у кількох командах, також компанію залишать співзасновники Fitbit Джеймс Парк і Ерік Фрідман оскільки технологічний гігант продовжує скорочувати витрати.

Економічна правда