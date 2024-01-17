Новини 17 січня: компенсації за знищене житло обмежили, турецькі банки розривають відносини з російськими через санкції
Про санкції. Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.
Про енергосистему. Споживання електроенергії зростає через похолодання, диспетчерський центр "Укренерго" попередив про дефіцит в енергосистемі близько 5% протягом дня.
Про видатки на оборону. Закупівлі ЗСУ коштом держбюджету в грудні підскочили до 90,8 млрд грн, виплати військовим - до 107,8 млрд грн.
Про компенсації. Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.
Про Міноборони. Міністерство оборони розірвало останній контракт з компаніями, пов’язаними із бізнесменом Ігорем Гринкевичем.
Ексклюзиви ЕП
Зброя для обраних. Що не так з новим законопроєктом про легалізацію зброї для цивільних?
Депутати невдовзі можуть легалізувати вогнепальну зброю. Утім, скористатися правом на самозахист зможуть далеко не всі.
Перемогти смерть. Завдяки яким новітнім технологіям людина житиме вічно?
Футуролог та ексінженер Google Рей Курцвейл прогнозує, що людство досягне безсмертя вже у 2030 році. Завдяки чому?