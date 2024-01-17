Новини 17 січня: компенсації за знищене житло обмежили, турецькі банки розривають відносини з російськими через санкції

Про санкції. Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Про енергосистему. Споживання електроенергії зростає через похолодання, диспетчерський центр "Укренерго" попередив про дефіцит в енергосистемі близько 5% протягом дня.

Про видатки на оборону. Закупівлі ЗСУ коштом держбюджету в грудні підскочили до 90,8 млрд грн, виплати військовим - до 107,8 млрд грн.

Про компенсації. Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

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Про Міноборони. Міністерство оборони розірвало останній контракт з компаніями, пов’язаними із бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Ексклюзиви ЕП

Зброя для обраних. Що не так з новим законопроєктом про легалізацію зброї для цивільних?

Депутати невдовзі можуть легалізувати вогнепальну зброю. Утім, скористатися правом на самозахист зможуть далеко не всі.

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Перемогти смерть. Завдяки яким новітнім технологіям людина житиме вічно?

Футуролог та ексінженер Google Рей Курцвейл прогнозує, що людство досягне безсмертя вже у 2030 році. Завдяки чому?