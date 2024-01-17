Мінфін показав видатки на оборону за грудень: істотне зростання

Закупівлі ЗСУ коштом держбюджету в грудні підскочили до 90,8 млрд грн, виплати військовим - до 107,8 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, видатки державного бюджету на Збройні сили України у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в грудні підскочили до 90,8 млрд грн (22,6% усіх видатків).

Для порівняння, у листопаді аналогічні видатки становили 50,4 млрд грн (17,6%), у жовтні - 31,8 млрд грн (13,9%).

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Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у грудні також зросли до 107,8 млрд грн (у листопаді - 74,7 млрд грн, у жовтні - 79,8 млрд грн).

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців в останній місяць минулого року становило 26,9% порівняно з 26,1% у листопаді та 34,9% у жовтні.

Це багато в чому пов'язано з тим, що загалом видатки загального фонду держбюджету в грудні зросли до рекордних 401,4 млрд грн з 285,7 млрд грн у листопаді і 228,5 млрд грн у жовтні. Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями в грудні становили 141,1 млрд грн, або 35,2% усіх видатків, тоді як місяцем раніше - 98,2 млрд грн, або 34,4% усіх видатків.

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Загалом касові видатки загального фонду держбюджету 2023 року становили 3 трлн 34,2 млрд грн. Із них на грошове утримання військовослужбовців пішло 31,1%, а на закупівлі ЗСУ - 17%, тобто сумарно майже половина всіх витрат.

Нагадуємо:

Як раніше повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету становили 127,1 млрд грн порівняно зі 121,7 млрд грн у листопаді та 139,4 млрд грн у жовтні.

Водночас грантова міжнародна допомога після відсутності в листопаді принесла 20,5 млрд грн.

Дефіцит держбюджету в грудні 2023 року підскочив до 285 млрд грн порівняно з 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні, зокрема за загальним фондом - до 274,4 млрд грн з 162,5 млрд грн і 87,7 млрд грн відповідно.

Загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду - 1,66 трлн грн, з яких 425,4 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 400,5 млрд грн).