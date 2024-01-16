Путін визнав, що Росія ставить світові рекорди по зерну за рахунок окупованих територій

Росія за 2023 рік вивезла з окупованих після початку повномасштабного вторгнення територій щонайменше 4 млн тонн зерна.

Про це 16 січня заявив президент РФ Володимир Путін.

"Росія продовжує утримувати перше місце у світі з продажу пшениці на глобальних ринках. Люди, які раніше працювали в сільгоспвиробництві такого, напевно, навіть уявити собі не могли", - заявив він.

Водночас, за словами Путіна, у 2023 році тільки на окупованих після повномасштабного вторгнення територіях РФ зібрала близько 4 млн тонн зерна.

Реклама:

"Там непросто порахувати з різних причин, там статистика дорога тощо. Але неважливо", - сказав Путін.

При цьому, як раніше повідомляло російське агентство економічної інформації "Прайм", Росія почала оновлювати рекорди валового збору зерна з 2022 року.

Тобто, саме тоді, коли почалися масові крадіжки зерна на нових окупованих територіях України.

Реклама:

Так, у 2022 році Росія оновила рекорд валового збору зерна: загалом було зібрано 157,676 мільйона тонн.

Другий за величиною рекорд валового збору зерна було поставлено 2023 року.

Читайте також: Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам