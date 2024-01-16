До "Армії відновлення" залучили понад 80 тисяч українців 

До урядового проєкту "Армія відновлення" вже залучили понад 81 тис українців, на заробітну плату яким уряд спрямував 549 млн грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Так, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 122 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області. Загалом до проєкту залучили 19 регіонів.

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На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.

Державна служба зайнятості

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центру зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 650 грн в разі роботи повний місяць. З 1 квітня 2024 року оплата зросте до 12 000 грн.

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