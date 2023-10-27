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Кабмін підвищив оплату праці в "Армії відновлення"

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:55 - Олексій Павлиш
 
фото: мвс

Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" в півтора рази - до 10 050 грн. 

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 тис грн.

При цьому види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

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"Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт", - пояснили в міністерстві.

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Економічна правда

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