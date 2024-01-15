"Укрнафті" під управлінням держави торік вдалось наростити видобуток, порівняно з 2022 роком

Торік ПАТ "Укрнафта", яке перебуває в управління державою, порівняно з 2022 роком збільшило видобуток нафти та газу.

ПРо це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

Так, у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти з конденсатом та 1,0974 млрд кубометрів газу (природного і нафтового).

"Це додатково +3% і +6% відповідно до минулорічних показників видобутку. У 2022 році компанія видобула 1,37 млн тонн нафти, 1,037 млрд кубометрів газу", - зазначив керівник компанії.

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Згідно зі скоригованим планом видобутку, прогнозували видобуток 1,405 млн тонн нафти з конденсатом та 1,09 млрд кубометрів природного і супутнього газу.

"Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах ви доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів", - додав Корецький.

Цьогоріч компанія планує бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську та російську техніку сучасними світовими зразками.

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Нагадуємо:

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПрАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

Раніше повідомлялось, що за перший рік роботи під управлінням держави ПАТ "Укрнафта" отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.