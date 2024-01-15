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"Укрнафті" під управлінням держави торік вдалось наростити видобуток, порівняно з 2022 роком

Понеділок, 15 січня 2024, 17:26 - Анастасія Жарикова

Торік ПАТ "Укрнафта", яке перебуває в управління державою, порівняно з 2022 роком збільшило видобуток нафти та газу.

ПРо це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

Так, у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти з конденсатом та 1,0974 млрд кубометрів газу (природного і нафтового).

"Це додатково +3% і +6% відповідно до минулорічних показників видобутку. У 2022 році компанія видобула 1,37 млн тонн нафти, 1,037 млрд кубометрів газу", - зазначив керівник компанії.

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Згідно зі скоригованим планом видобутку, прогнозували видобуток 1,405 млн тонн нафти з конденсатом та 1,09 млрд кубометрів природного і супутнього газу.

"Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах ви доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів", - додав Корецький.

Цьогоріч компанія планує бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську та російську техніку сучасними світовими зразками.

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Нагадуємо:

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПрАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

Раніше повідомлялось, що за перший рік роботи під управлінням держави ПАТ "Укрнафта" отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.

Укрнафта компанії видобуток
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