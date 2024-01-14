В Японії літак Boeing був змушений повернутись в аеропорт через тріщину в ілюмінаторі

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Літак Boeing 737-800 японської авіакомпанії All Nippon Airways повернувся до японського аеропорту Саппоро після того, як на вікні кабіни пілотів було виявлено тріщину

Про це повідомляє Associated Press.

Рейс 1182 авіакомпанії ANA прямував до аеропорту Тояма в центральній частині Японії в суботу 13 січня, але був змушений повернутися в аеропорт Нью-Чітосе для ремонту.

Серед пасажирів та персоналу постраждалих не було.

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Тріщину виявили в ілюмінаторі в кабіні пілота. Про причину поки не повідомляється.

Літак, з яким стався інцидент, - Boeing 737-800 відрізняється від моделі Boeing 737 Max 9, яка перебуває під слідством Федерального управління цивільної авіації США.

Нагадаємо:

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Авіакомпанія Alaska Airlines посилила контроль якості виробництва літаків, а також ініціювала перевірку контролю виробництва Boeing.

Раніше зазначалось, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) продовжує перевірку літака Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін.

6 січня авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.