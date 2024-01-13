Всі розділи
Укр / Рус

Microsoft вчергове стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple

Субота, 13 січня 2024, 10:47 - Економічна правда
 
Getty Images

Ціни акцій корпорації Microsoft у пʼятницю 12 січня досягла позначки 2,887 трлн дол капіталізації, у той самий час капіталізація Apple становить 2,875 трлн дол.

Про це повідомляє Reuters.

У пʼятницю 12 січня акції Microsoft зросли на 1%, компанія досягла капіталізації у 2,887 трлн дол, тоді як Apple зросла всього на 0,2%, до 2,875 трлн дол. Таким чином Microsoft стала найдорожчою корпорацією у світі.

Випадки, коли Microsoft випереджали Apple за капіталізацією були раніше. Наприклад у 2021 році, через побоювання щодо ланцюжків постачання, акції Apple падали, виводячи Microsoft вперед. Такі випадки також були у 2018 році. 

Реклама:

Як зазначається, слабка позиція Apple повʼязаний з падінням акцій на 3% у 2024 році через побоювання щодо попиту на смартфони - основне джерело доходу компанії. 

В той самий час акції Microsoft зросли на 3%. Як зазначається, успіх корпорації повʼязаний із лідерством у сфері штучного інтелекту (ШІ) та успішними інвестиціями в "Open AI".

У 2023 році Apple зросла на 48%, тоді як MIcrosoft на 57%.

Реклама:

Ситуація на ринку може змінитись. Apple здатна повернути собі першість зі стабілізацією попиту, повернувшись до рекордних показників у більш ніж 3 трлн дол капіталізації, як це було у грудні 2023 року.

Як зазначається, за даними Групи Лондонської фондової біржі (LSEG), аналітики в середньому очікують, що в грудневому кварталі виторг Apple зросте на 0,7% до $117,9 млрд. Це буде перше зростання виторгу в річному обчисленні за останні чотири квартали. Apple звітує про свої результати 1 лютого.

При цьому, аналітики очікують, що в найближчі тижні Microsoft відзвітує про 16% прибутку до $61,1 млрд, завдяки постійному зростанню свого хмарного бізнесу.

Нагадаємо:

Корпорація Microsoft у січні оголосила про найбільшу зміну своїх клавіатур за три десятиліття, представивши, зокрема, нову клавішу штучного інтелекту.

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI у грудні вела переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.

як повідомлялось у грудні, керівник відділу дизайну iPhone та Apple Watch Танг Тан залишає компанію та приєднується до дизайнерської фірми LoveFrom, яку очолює колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.

технології Apple Microsoft фондові біржі
Реклама:
Матеріали за темою
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів 12 січня 2024, 12:03
Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють? 12 січня 2024, 08:50
OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store 10 січня 2024, 20:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті