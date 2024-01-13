Microsoft вчергове стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple

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Ціни акцій корпорації Microsoft у пʼятницю 12 січня досягла позначки 2,887 трлн дол капіталізації, у той самий час капіталізація Apple становить 2,875 трлн дол.

Про це повідомляє Reuters.

У пʼятницю 12 січня акції Microsoft зросли на 1%, компанія досягла капіталізації у 2,887 трлн дол, тоді як Apple зросла всього на 0,2%, до 2,875 трлн дол. Таким чином Microsoft стала найдорожчою корпорацією у світі.

Випадки, коли Microsoft випереджали Apple за капіталізацією були раніше. Наприклад у 2021 році, через побоювання щодо ланцюжків постачання, акції Apple падали, виводячи Microsoft вперед. Такі випадки також були у 2018 році.

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Як зазначається, слабка позиція Apple повʼязаний з падінням акцій на 3% у 2024 році через побоювання щодо попиту на смартфони - основне джерело доходу компанії.

В той самий час акції Microsoft зросли на 3%. Як зазначається, успіх корпорації повʼязаний із лідерством у сфері штучного інтелекту (ШІ) та успішними інвестиціями в "Open AI".

У 2023 році Apple зросла на 48%, тоді як MIcrosoft на 57%.

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Ситуація на ринку може змінитись. Apple здатна повернути собі першість зі стабілізацією попиту, повернувшись до рекордних показників у більш ніж 3 трлн дол капіталізації, як це було у грудні 2023 року.

Як зазначається, за даними Групи Лондонської фондової біржі (LSEG), аналітики в середньому очікують, що в грудневому кварталі виторг Apple зросте на 0,7% до $117,9 млрд. Це буде перше зростання виторгу в річному обчисленні за останні чотири квартали. Apple звітує про свої результати 1 лютого.

При цьому, аналітики очікують, що в найближчі тижні Microsoft відзвітує про 16% прибутку до $61,1 млрд, завдяки постійному зростанню свого хмарного бізнесу.

Нагадаємо:

Корпорація Microsoft у січні оголосила про найбільшу зміну своїх клавіатур за три десятиліття, представивши, зокрема, нову клавішу штучного інтелекту.

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI у грудні вела переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.

як повідомлялось у грудні, керівник відділу дизайну iPhone та Apple Watch Танг Тан залишає компанію та приєднується до дизайнерської фірми LoveFrom, яку очолює колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.