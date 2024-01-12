Новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів

Про ВВП. За підсумками 2023 року Мінекономіки оцінює зростання ВВП на рівні 5%, у 2024 році міністерство прогнозує зростання ВВП на 4,6%, а інвестицій - на 29,6%.

Про можливість конфіскації заморожених активів РФ. Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.

Про російські БПЛА. Російський виробник розвідувальних безпілотників "Орлан-10" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.

Про гроші Україні на дрони. Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

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Про РФ і мікрочіпи. Одна російська компанія з серпня 2023 року задекларувала імпорт 16-ти найменувань обладнання ASML для виробництва мікрочипів.

Ексклюзив ЕП

Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють?

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Як РФ купує обладнання для мікрочипів, у кого росіяни купують дефіцитні потужності та як обходять санкції.