Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів

Одна російська компанія з серпня 2023 року задекларувала імпорт 16-ти найменувань обладнання ASML для виробництва мікрочипів.

Про це йдеться у рослідуванні ЕП.

Російські компанії-імпортери попри санкції продовжують декларувати десятки найменувань нідерландського обладнання ASML, яке сумісне з моделями верстатів на російських підприємствах. За 2023 рік російська компанія ООО "Крафттек" імпортувала обладнання ASML на 1,8 млн дол.

Виявилось, що це – уживана 20-річна техніка ASML. Власники застарілих літографічних машин з усього світу розбирають їх і частинами продають на маркетплейсах. Росія викуповує їх та збирає, як конструктор. Вироблені мікрочипи можуть бути використані для обходу санкцій та виробництва окремих видів воєнної техніки.

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Нідерландська ASML – світовий лідер у випуску обладнання для виробництва мікрочипів. Головний офіс компанії відповів ЕП, що не співпрацює з Росією та не продає літографічні машини по частинам.

У тексті сказано, що схема з імпортом промислового обладнання ASML – це лише вершина айсберга. З відкритих реєстрів відомо, що в Росії працюють десятки компаній-імпортерів, які декларують обладнання західного виробництва. Серед нього можна знайти кабелі, блоки, двигуни, датчики, модулі, запобіжники від провідних європейських виробників: Siemens, Radiall, Schneider Electric.

Читайте більше в розслідуванні: Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють?

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