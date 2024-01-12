Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи

Російський виробник розвідувальних безпілотників "Орлан-10" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.

Злиті хакерами з української групи "КіберСпротив" документи проаналізувала волонтерська спільнота Inform Napalm.

Мова йде про компанію "Специальный технологический центр" (СТЦ). Волонтери на прикладі однієї моделі БПЛА зафіксували, що продукція компанії майже повністю складається з імпортної електроніки.

Зокрема пропелер та двигун виробляє китайська компанія T-Motor. Контролер польоту та GPS модуль виробляє китайська Radiolink Electronic Limited, ноутбуки від Lenovo, а камера – від Sony. Крім цього, на підприємство імпортуються пристрої, деталі та устаткування виробництва США, Німеччини, Іспанії, Австрії, Великобританії, Швейцарії тощо.

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Аналіз документів закупівлі свідчить, що схеми для імпорту підсанкційних компонентів є примітивними. Товари від виробника потрапляють до дистриб’ютора у цій же країні, а потім їх купує компанія-прокладка з Китаю, Сербії, ОАЕ або Туреччини. Далі товар купує російська фірма-імпортер та передає їх на завод з виробництва безпілотників. Розрахунки здійснюються у доларах, євро та юанях.

Аналітики також виявили, що СТЦ обзавівся постійними партнерами з Китаю, які постачають критично важливі електронні компоненти.

Детальніше про постачання підсанкційного обладнання та компонентів у Росію читайте в розслідуванні ЕП: Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють?

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