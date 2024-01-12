Всі розділи
Укр / Рус

Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи

П'ятниця, 12 січня 2024, 14:07 - Економічна правда

Російський виробник розвідувальних безпілотників "Орлан-10" збільшує обсяги випуску попри санкції та залежність від західних компонентів.

Злиті хакерами з української групи "КіберСпротив" документи проаналізувала волонтерська спільнота Inform Napalm.

Мова йде про компанію "Специальный технологический центр" (СТЦ). Волонтери на прикладі однієї моделі БПЛА зафіксували, що продукція компанії майже повністю складається з імпортної електроніки. 

Зокрема пропелер та двигун виробляє китайська компанія T-Motor. Контролер польоту та GPS модуль виробляє китайська Radiolink Electronic Limited, ноутбуки від Lenovo, а камера – від Sony. Крім цього, на підприємство імпортуються пристрої, деталі та устаткування виробництва США, Німеччини, Іспанії, Австрії, Великобританії, Швейцарії тощо.

Реклама:

Аналіз документів закупівлі свідчить, що схеми для імпорту підсанкційних компонентів є примітивними. Товари від виробника потрапляють до дистриб’ютора у цій же країні, а потім їх купує компанія-прокладка з Китаю, Сербії, ОАЕ або Туреччини. Далі товар купує російська фірма-імпортер та передає їх на завод з виробництва безпілотників. Розрахунки здійснюються у доларах, євро та юанях. 

Аналітики також виявили, що СТЦ обзавівся постійними партнерами з Китаю, які постачають критично важливі електронні компоненти. 

Детальніше про постачання підсанкційного обладнання та компонентів у Росію читайте в розслідуванні ЕП: Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють?

Реклама:
санкції Росія зброя
Реклама:
Матеріали за темою
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів 12 січня 2024, 12:03
Росія по частинах імпортує обладнання ASML для виробництва мікрочипів. Чому санкції не працюють? 12 січня 2024, 08:50
Бум буріння нафти в Росії доводить слабкість санкцій Заходу – Bloomberg 10 січня 2024, 11:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті