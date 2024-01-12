Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів

Біржові фонди (ETF) біткойнів, зареєстровані в США, у перший день торгів 11 січня продали акції на суму 4,6 мільярда доларів, оскільки інвестори почали використовувати знакові продукти, схвалені регулятором цінних паперів США в середу.

Про це свідчать дані LSEG, передає Reuters.

Одинадцять спотових біткойн-ETF, зокрема BlackRock iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust і ARK 21Shares Bitcoin ETF, серед інших, почали торгувати в четвер вранці, поклавши початок жорсткій конкуренції за відсоток ринку.

Дані LSEG показали, що в обсягах торгів домінували Grayscale, BlackRock і Fidelity.

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Деякі керівники назвали біткойн інвестицією з високим ризиком, а Vanguard, найбільший постачальник взаємних фондів, заявив, що не планує робити нову партію спотових біткойн-ETF доступною на своїй платформі для своїх клієнтів-брокерів.

Раніше SEC відхилила всі спотові біткойн ETF з міркувань захисту інвесторів. Голова SEC Гарі Генслер заявив у заяві в середу, що схвалення не є підтримкою біткойна, назвавши його "спекулятивним, нестабільним активом".

Запуск ETF підняв ціну біткоїна до найвищого рівня з грудня 2021 року. Востаннє він зріс на 0,77% до 46 303 доларів США, тоді як ціна ефіру, другої за величиною криптовалюти, зросла на 2,79% до 2597,95 доларів США.

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Нагадуємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди біткойнів для стимулювання прихильників криптовалюти.

Ввечері 9 січня невідомі зламали обліковий запис Комісії з цінних паперів і бірж США у соцмережі Х та виклали фейковий допис про схвалення біржових фондів для біткойна.

Ціна біткойна підскочила приблизно до 48 тис доларів, а через хвилину впала нижче 45 тис доларів. Востаннє він знизився на 3,15% до 45 513 доларів після того, як SEC видалила та спростувала інформацію.