Компенсація за зруйноване житло: для 500 родин вже забронювали кошти

Міністерство відновлення забронювало кошти на 500 житлових сертифікатів, які українці зможуть витратити на нову оселю вже найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Житлові сертифікати надають компенсацію на придбання нової квартири чи будинку, якщо майно було повністю зруйноване.

Для отримання житлового сертифікату необхідно:

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подати заяву в Дії про зруйноване майно;

зачекати визначення комісією органу місцевого самоврядування суми компенсації;

отримати житловий сертифікат у застосунку.

Після цих трьох кроків наступний – вибір нового житла та бронювання коштів в Дії.

Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження. Після чого – припинення права власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Наразі українці вже подали понад 8 тисяч заяв про зруйноване майно у "Дії". З них понад 2 000 людей вже мають згенеровані сертифікати на понад 3,6 мільярда гривень. Заброньовано вже понад 1,1 мільярда гривень.

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Нагадуємо:

В Україні здійснили першу реалізацію житлового сертифікату - родина з Гостомеля, яка втратила житло внаслідок агресії РФ, найближчого місяця переїжджає у нове в Бучі на Київщині.