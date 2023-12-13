Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

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У 2024 році держава виплатить роботодавцям 660 млн грн компенсації за облаштування 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві нагадали, що у серпні цього року уряд запровадив програму виплати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Згідно з нею, роботодавець може отримати від держави компенсацію за придбані для своїх співробітників з інвалідністю спеціальні меблі, обладнання, допоміжні засоби в розмірі до 100,5 тис грн - для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи.

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До 67 тис грн - для осіб з інвалідністю ІІ групи.

"На сьогодні роботодавці вже отримали 41 компенсацію за облаштування робочих місць на понад 2 млн грн. Середній рівень компенсації - 55 тис грн", - звітують у міністерстві.

"У наступному році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати щонайменше 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю. Ми закладаємо на цю програму 660 млн грн. Тож закликаю бізнес скористатись нею і усунути бар’єри на робочому місці для своїх співробітників", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Економічна правда