Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей із інвалідністю

Держава компенсувала роботодавцям понад 1 млн грн за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий кур’єр.

"Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсовувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи", – сказала Бережна.

За її словами, понад 20 роботодавців вже скористались такою можливістю – придбали для своїх працівників необхідні їм допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, пристрої. Держава компенсувала їм ці витрати загалом на понад 1 млн грн.

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Зокрема, компенсації за облаштування робочих місць для осіб із інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.

Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, – бухгалтер, вчитель, інженер із охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій.

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Попри дефіцит кадрів в Україні, особливо чоловіків, роботодавці побоюються брати на роботу ветеранів та людей з інвалідністю, натомість жінок все частіше набирають на "чоловічі" посади, де необхідні певні фізичні навантаження.









