Військово-морська база США Норфолк прийняла танкер з Новоросійська - експерти

Військово-морська база Норфолк — головна військово-морська база ВМС США на східному узбережжі країни, 7 грудня прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська, ймовірно, доставив на об'єкт 50 тис тонн російських нафтопродуктів.

Про це заявляють моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews.

"7 грудня 2023 о 02:40 танкер AVENCA, ІМО 9410002, привіз 50 тис тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з ... Новоросійська. А головний гумор - куди? А ось сюди -- Військово-морська база Норфолк — головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, розташована в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки до Атлантичного океану", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують експерти моніторингової групи, танкер вийшов з Новоросійська 13 листопада 2023 року. Судно належить компанії Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457, яка зареєстрована в Гамбургу, Німеччина.

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При цьому, наголошують в моніторинговій групі, і США, і Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту, яке було запроваджено 5 лютого 2023 року.

Своєю чергою, Військово-морська база Норфолк — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп США та кораблів, що входять до їхнього складу.

База Норфолк забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти й військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.

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Це найбільша військово-морська база у світі й найбільша інсталяція ВМС США, де розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.

Оновлено.

Згодом керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко уточнив - з'явилась інформація, що на борту танкера за документами міг бути розчин UAN (карбамідо-аміачної суміші), мінерального добрива, на які формально санкції не поширюються.

"Ми продовжуємо роботу з уточнення вантажу. Тим більше, що Новоросійський порт ніколи не був спеціалізованим на експорті рідких добрив танкерами (це була спеціалізація балтійських портів). В Новоросійську лише планують побудувати такий термінал.

Ми - на відміну експертів та журналістів в західних країнах - знаємо, що для російської сторони підробити щось в контрактах та будь-яких інших документах, що супроводжують вантаж, - це зовсім не проблема, а звичайна практика. Особливо, коли пахне смаженим...", - додав він.

Нагадуємо:

У лютому Захід ввів практично повне ембарго на російський нафтовий експорт - головне джерело доходів Кремля.

Ембарго не зачіпає постачань Росії в треті країни, оскільки на них діє стеля цін.

За оцінками IEA, через ембарго Кремль мав недорахуватися близько одного трильйона доларів експортних доходів до 2030 року, а частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться до 13% з 20%. Втрачені для Кремля ринки займуть США та країни Близького Сходу.

Водночас недавнє розслідування Washington Post показало, що армія США через низку посередників купує пальне, яке виробляють з російської нафти.

6 грудня 2023 року агентство Bloomberg повідомило, що місячні прибутки Росії від нафти цьогоріч стали більшими, аніж до вторгнення.

Не спрацювала й встановлена Заходом "стеля цін". Про це, після аналізу ситуації, 5 грудня 2023 року заявили в CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря).

Причиною провалу санкції в CREA назвали відсутність належного контролю з боку G7 і ЄС.

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