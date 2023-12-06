Росія збільшила прибутки від продажу нафти попри західні санкції

Місячні прибутки Росії від нафти цьогоріч є більшими, аніж до вторгнення, що є свідченням неефективності санкційної політики країн заходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Офіційні митні дані Індії показують, що ціна, сплачена за російську нафту, в середньому становила 72 долари за барель цього року. Це на 12 доларів більше, ніж ціни, задекларовані обмеження експорту Росії", - йдеться в статті.

Санкційна політика встановлення стелі для цін на російську нафту спонукала ріст так званого "тіньового флоту", який став альтернативою для купівлі російської нафти в обхід санкцій.

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Цьогоріч близько 45% російського експорту нафти здійснювався через тіньові схеми, що закріпило цей метод як ефективний до того моменту, поки країни заходу не знайдуть ефективної протидії.

"Надходження від податку на прибуток, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 млрд доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022 року і перевищив будь-який інший місяць за рік до вторгнення в Україну", - додають автори.

При цьому, обхід санкцій не проходить непомітно. Як зазначається, зараз міністерство фінансів США має мету підвищити витрати Росії на транспортування нафти.

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Нагадаємо:

Введення "стелі цін" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель могло завдати суттєвого удару по російській військовій економіці, але ефективними ці обмеження були лише на початку їх запровадження.

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