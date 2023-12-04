Новини 4 грудня: рекордні ціни на золото, ще один облгаз перейшов в управління "Нафтогазу"
Про золото. Ціни на золото на торгах 4 грудня встановили історичний рекорд - 2135 доларів за унцію.
Про облгази. АТ "Тернопільгаз" перейшло в управління "Групи Нафтогаз".
Про морський коридор. З 8 серпня понад 7 млн тонн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн - це продукція українських аграріїв.
Про Rheinmetall. Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.
Про гривню. Гривневі надходження до бюджету від конвертації іноземної допомоги могли б бути на 1,25 млрд грн більшими, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, на рівні 36,5686 грн.
Ексклюзиви ЕП
"Війну виграють технології". Як штучний інтелект допоможе перемогти у війні з РФ?
Використання штучного інтелекту на полі бою уже зараз розв'язує ключові проблеми, однак ці рішення ще не мають системного впливу.
Накласти лапу на критично важливі ресурси Африки: у що інвестують Китай та Росія
Якою є стратегічна ціль багатомільярдних інвестицій Китаю та Росії до країн Африки, які ресурси їх цікавлять найбільше?