Ціна на золото встановила історичний рекорд

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Ціни на золото на торгах 4 грудня встановили історичний рекорд - 2135 доларів за унцію.

Про це пише Bloomberg.

"Дорогоцінний метал зріс більш ніж на 3% на початку торгів у понеділок, перевищивши попередній історичний максимум, встановлений 7 серпня 2020 року", - повідомляє агентство.

Так, ціни на золото на відкритті торгів 4 грудня сягнули 2135 доларів, перевищивши попередній історичний максимум, встановлений під час пандемії у 2020 році.

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"Злитки зросли приблизно на 15% з мінімуму на початку жовтня", - пише агентство.

На думку аналітиків, інтерес до золота зріс на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Ще одним фактором називають уповільнення інфляції та очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) може знизити ставки. Як зазначає Bloomberg, трейдери бачать 60% ймовірність такого кроку вже у березні 2024 року.

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Водночас аналітики вважають, що подальше підвищення котирувань металу не буде значним, і не виключають падіння цін до кінця року до 1900 доларів за унцію.