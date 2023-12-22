Через негоду без світла майже 400 населених пунктів у 5 областях – "Укренерго"
Станом на ранок 22 грудня через негоду знеструмлено 397 населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській і Харківській областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
Підкреслюється, що найскладніша ситуація - на Закарпатті, там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт.
"А у Харківській області 190 споживачів потерпають без світла через крадіжку проводу з пошкоджених негодою опор.
Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.
При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
Середньодобова температура у четвер, 21 грудня, знизилась на 1,4°C. Добовий максимум споживання 21 грудня був вдень, його показник був на 1% вище , ніж 20 грудня.
"Зима триває, на зміну тимчасовому потеплінню приходить невеликий, але все ж мороз. Енергосистема вже відчуває додаткове навантаження через зростання споживання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго".
Також у держкомпанії повідомили, що на теплових електростанціях після ремонту включили 2 блоки.
Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
Експорт електроенергії у п'ятницю відсутній. А Імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 14 011 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 771 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.
Економічна правда