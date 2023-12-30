Ціни нафти впали на 10% у 2023 році

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Наприкінці 2023 року ціни на нафтові ф'ючерси еталонних марок Brent та WTI впали на 10%, опустившись до мінімуму з 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

В останній торговий день 2023 року, 29 грудня ціна нафти марки Brent складала 77,04 дол за барель, тоді як у компанії WTI - 71, 65 дол за барель. В обох випадках ціни впали більш ніж на 10% відносно 2022 року, в якому ціни на нафту підвищувались.

Геополітична ситуація, та побоювання щодо видобутку нафти спричинили бурхливі торги у 2023 році, закріпивши зменшення ціни наприкінці року.

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Видобуток нафти у США дещо знизився в жовтні 2023 року, до 13,248 млн барелів на добу.

ОПЕК+ скорочує видобуток приблизно на 6 мільйонів барелів на добу, що становить близько 6% світового постачання.

Згідно з опитуванням прогнозів 34 економістів та аналітиків, що провело агентство Reuters, у 2024 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому $82,56, що нижче за листопадовий прогноз у $84,43, оскільки вони очікують, що слабке зростання світової економіки обмежить попит на нафту. Підтримку цінам може надати геополітична напруженість.

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Експерти сумніваються у здатності країн ОПЕК дотримуватись домовленостей щодо скорочення видобутку нафти. Як прогнозують, ОПЕК зустрінеться з послабленням попиту на свою нафту в першій половині 2024 року.

Після зменшення обʼємів видобутку та виходу Анголи з організації, ОПЕК зменшує свою частку на світовому ринку.

На світові ціни також впливатиме геополітична ситуація на Близькому сході. Атаки на кораблі у Червоному морі змусили великі компанії задумуватись про альтернативний Суецькому каналу шлях через всю Африку.

Нагадаємо:

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер 28 грудня після різкого падіння на попередній сесії, оскільки зменшилися побоювання щодо перебоїв з постачанням Червоним морем, навіть незважаючи на те, що напруженість на Близькому Сході продовжувала зростати.

Ціни на нафту 13 грудня продовжували знижуватись, після падіння до мінімумів з 27 червня.