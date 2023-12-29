Уряд спростив процедуру призначення пільг на оплату ЖКП для ветеранів та їх сімей

Міністерство соціальної політики розробило зміни до законодавства, які дозволять спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики на своєму сайті.

Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг, особа що має на них право мала особисто звернутись до уповноважених органів. Це ускладнювало процедуру для ветеранів, що перебувають на передовій.

Мінсоцполітики розробило постанову, що спрощує процес, який був ухвалений на засіданні Кабміну 27 грудня. Експериментальний порядок запрацює через 4 місяці після ухвалення.

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Основні пункти:

З травня 2024 року подати заяву на призначення пільг замість ветерана зможуть члени його родини;

замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву – про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг;

обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів;

передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами "Дія".

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Нагадаємо:

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Міністерство соціальної політики та Світовий банк 4 грудня підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.





