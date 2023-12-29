Ціни на автогаз у великих мережах АЗС за місяць впали майже на 20%

Скраплений автомобільний газ за місяць, з 1 до 29 грудня, у мережах АЗС здешевшав на 6,97 грн або 19%, до 29,83 грн/л.

Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 6,15 грн і 6,13 грн, до 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі "Укрнафта" автогаз коштує 29,9 грн/л –ціна впала на 6 грн.

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На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 5,7 грн і 6,66 грн, до 30,29 грн/л і 29,24 грн/л відповідно.

У мережі SOCAR автогаз за місяць здешевшав на 5,5 грн – до 30,99 грн за літр.

Найдешевше автогаз коштує в мережі "Авантаж 7" – 28,45 грн/л, що на 6 грн дешевше, ніж на початку місяця.

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еnkorr

Нагадаємо:

З 22 по 25 грудня середня ціна на скраплений автомобільний газ у мережах АЗС знизилась на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л.

Також з 22 до 25 грудня середня ціна в Україні на бензин А-95 знизилася на 38 коп/л і становить 51,40 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 коп/л – до 54,58 грн/л, а дизельне пальне – на 36 коп/л, до 51,65 грн/л.