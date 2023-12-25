Великі мережі АЗС за вихідні знизили ціни на пальне 

За вихідні із 22 до 25 грудня середня ціна в Україні на бензин А-95 знизилася на 38 коп/л і становить 51,40 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 коп/л – до 54,58 грн/л, а дизельне пальне – на 36 коп/л, до 51,65 грн/л.

Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях "Укрнафти" бензин подешевшав на 50 коп/л:

А-95 – до 49,40 грн/л,

А-95+ – до 51,40 грн/л.

Ціна на ДП у цій мережі зменшилась на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

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На 1 грн/л здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП — на 50 коп./л. На станціях Amic за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59-3 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10-20 коп/л.

Водночас ціни на пальне на ОККО, WOG, UPG та KLO не змінилась.

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Зміна роздрібних цін на АЗС з 22 по 25 грудня, грн/л:

enkorr

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Нагадаємо:

За тиждень з 1 по 8 грудня в Україні середні ціни на бензин марки А-95 та дизельного пального знизились орієнтовно на 1 гривню за літр.