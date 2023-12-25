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В Україні продовжує дешевшати автогаз

Понеділок, 25 грудня 2023, 15:36 - Анастасія Жарикова

З 22 по 25 грудня середня ціна на скраплений автомобільний газ у мережах АЗС знизилась на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу "А-95", передає enkorr.

На автозаправних станціях Shell автогаз подешевшав на 1,20 грн/л до 29,47 грн/л.

На станціях "Укрнафти" ціна на газ зменшилася на 1,10 грн/л – до 29,90 грн/л. 

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Мережа U.GO упродовж минулих вихідних знизила ціну на цей вид пального 25 коп./л – до 31,36 грн/л.

Neftek, SOCAR, Marshal знизили ціну на автогаз на 50 коп./л – до 31,49 грн/л (перші дві мережі) до 30,50 грн/л. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27-1,20 грн/л і тепер продається за 28,90-31,66 грн/л 

Найбільше газ подешевшав у мережі Ovis – на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л. Найменше – на 8 копійок на літрі – на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 грн/л.

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мпанія

LPG

25.12.23

Зм.

AMIC

31,66

-0,08

ОККО

31,49

0,00

SOCAR

31,49

-0,50

Neftek

31,49

-0,50

Авіас

31,48

-1,02

WOG

31,48

0,00

U.GO

31,36

-0,25

Рур груп

31,00

0,00

KLO

30,59

-0,40

Marshal

30,50

-0,50

Mango

30,23

0,00

ZOG

30,00

0,00

Rodnik

29,99

0,00

BVS

29,99

0,00

VostokGaz

29,99

0,30

Укрнафта

29,90

-1,10

Motto

29,79

0,00

VST

29,76

0,00

Автотранс

29,68

-0,30

UPG

29,64

0,00

Chipo

29,53

-0,50

Ovis

29,50

-1,60

Shell

29,47

-1,20

Олас

29,40

0,00

Катрал

29,37

-0,40

БРСМ-Нафта

29,28

-0,27

RLS

29,10

0,00

Luxwen

28,99

0,00

Авантаж 7

28,95

0,00

Green Wave

28,90

0,00

Середня ціна в Україні

30,73

-0,41

Економічна правда

газ паливо ціна
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