В Україні продовжує дешевшати автогаз

З 22 по 25 грудня середня ціна на скраплений автомобільний газ у мережах АЗС знизилась на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу "А-95", передає enkorr.

На автозаправних станціях Shell автогаз подешевшав на 1,20 грн/л до 29,47 грн/л.

На станціях "Укрнафти" ціна на газ зменшилася на 1,10 грн/л – до 29,90 грн/л.

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Мережа U.GO упродовж минулих вихідних знизила ціну на цей вид пального 25 коп./л – до 31,36 грн/л.

Neftek, SOCAR, Marshal знизили ціну на автогаз на 50 коп./л – до 31,49 грн/л (перші дві мережі) до 30,50 грн/л. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27-1,20 грн/л і тепер продається за 28,90-31,66 грн/л

Найбільше газ подешевшав у мережі Ovis – на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л. Найменше – на 8 копійок на літрі – на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 грн/л.

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мпанія LPG 25.12.23 Зм. AMIC 31,66 -0,08 ОККО 31,49 0,00 SOCAR 31,49 -0,50 Neftek 31,49 -0,50 Авіас 31,48 -1,02 WOG 31,48 0,00 U.GO 31,36 -0,25 Рур груп 31,00 0,00 KLO 30,59 -0,40 Marshal 30,50 -0,50 Mango 30,23 0,00 ZOG 30,00 0,00 Rodnik 29,99 0,00 BVS 29,99 0,00 VostokGaz 29,99 0,30 Укрнафта 29,90 -1,10 Motto 29,79 0,00 VST 29,76 0,00 Автотранс 29,68 -0,30 UPG 29,64 0,00 Chipo 29,53 -0,50 Ovis 29,50 -1,60 Shell 29,47 -1,20 Олас 29,40 0,00 Катрал 29,37 -0,40 БРСМ-Нафта 29,28 -0,27 RLS 29,10 0,00 Luxwen 28,99 0,00 Авантаж 7 28,95 0,00 Green Wave 28,90 0,00 Середня ціна в Україні 30,73 -0,41

Економічна правда