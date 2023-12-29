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Відключати електроенергію на святкові дні не планують – Укренерго

П'ятниця, 29 грудня 2023, 13:35 - Економічна правда

В НЕК "Укренерго" застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у "Telegram".

Як зазначають в операторі, підстав для відключень немає. Нині в енергосистемі профіцит, чому допомагає традиційно знижене у вихідні дні споживання та плюсова температура. 

В "Укренерго" вважають, що фейки розповсюджуються з метою поширення панічних настроїв, на користь РФ.

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Нагадаємо:

Після масованого ворожого обстрілу 29 грудня є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. 

Станом на 27 грудня в аварійний ремонт вийшли 3 блоки на теплових електростанціях, ще 2 блоки було виведено в поточний ремонт.

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