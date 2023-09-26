В Україні розпочинається цифровізація лісової галузі: пілот розпочнуть цьогоріч

Держпідприємство "Ліси України" починає наступний етап цифровізації своєї роботи. Мета - збільшення прозорості та контрольованості виробничих та бізнес-процесів.

Про це повідомив в.о. генерального директора підприємства Юрій Болоховець на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні презентована стратегія цифровізації ДП "Ліси України". Її мета – прозорість, прослідкованість та контрольованість всіх виробничих та бізнес-процесів", - йдеться в повідомленні.

Цього року розпочнеться пілотний проєкт із запровадження GPS-моніторингу за переміщенням вантажних та спеціалізованих автотранспортних засобів у лісових масивах.

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Також держкомпанія має намір занести до Єдиної державної системи електронного обліку деревини координати усіх діючих складів заготовленої деревини у лісових масивах.

"Зможемо відстежувати обсяги заготовленої деревини в розрізі їхніх реальних місць штабелювання, бо лісгоспи часто мали по декілька точок відвантаження, а у звітності фігурував лише один склад", - зазначив Болоховець.

Також триває запровадження і фотофіксація завантаженої деревини на лісовоз та затвердження необхідної нормативної бази та закупівля технічних засобів.

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Також "Ліси України" планують удосконалити і систему валідації бирок, що значно знизить ризик їх повторного використання.

"Після запровадження всього комплексу інновацій виявляти порушення та зловживання стане на порядок простіше. Щось приховати стане дуже складно. Незаконно заготовлену деревину неможливо буде легалізувати та вивезти з лісу, що значно зменшить відсоток незаконних рубок", - додав Болоховець.