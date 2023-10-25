В Україні видано перший електронний лісорубний квиток

Рівненська філія державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" "Костопільське лісове господарство" першою в Україні отримала в електронній формі спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

За словами Болоховця, очікується, що на практиці електронні лісорубні квитки дозволять:

запровадити єдину електронну базу даних лісорубних квитків та сертифікатів про походження деревини;

здійснювати більш ефективний громадський контроль за заготівлею деревини;

проводити більш ефективну протидію незаконним рубкам;

запровадити більшу прозорість, знизити корупційні ризики (за рахунок мінімізації контактів між господарствами й чиновниками).

"Електронний лісорубний квиток - це важлива складова лісової реформи й ще один величезний крок до детінізації лісової галузі", - зазначив очільник держпідприємства.

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Нагадуємо:

В Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

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У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.