Українці цьогоріч купили майже 200 тисяч вживаних іномарок: які моделі найпопулярніші

фото: укравтопром

З початку 2023 року українці прибдали 191 тисячу вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це у 3,5 рази більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому середній вік вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Із загальної кількості найбільшу частку становили бензинові авто - 45%, далі йдуть дизельні авто 33%, електромобілі - 14%, авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.

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За даними асоціації, найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що у 2023 році перейшов на українську реєстрацію, був Volkswagen Golf.

Водночас лідер серед дизельних та авто з ГБО - Renault Megane.

Серед електромобілів лідирує Nissan Leaf.

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А у сегментів гібридів першість за Ford Fusion US.

Нагадаємо:

Попит на електромобілі в Україні в листопаді зріс майже утричі, порівняно з листопадом 2022 року. Всього зареєстрували 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Економічна правда