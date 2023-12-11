Ринок електромобілів у листопаді знизився, порівняно з жовтнем: що купували українці
Попит на електромобілі в Україні в листопаді зріс майже утричі, порівняно з листопадом 2022 року. Всього зареєстрували 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Натомість порівняно з жовтнем ринок зменшився на 4%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4239 шт. (нових – 827 шт., уживаних – 3412 шт.). З 77 комерційних електромобілів новими були лише 10.
До топ-5 нових електромобілів на ринку у листопаді увійшли.:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 297 од.;
- TOYOTA BZ4X - 64 од.;
- BYD Song - 55 од.;
- HONDA eNS1 - 50 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 48 од.;
ТОП-5 місяця вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
- NISSAN Leaf - 515 од.;
- TESLA Model 3 - 385 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 355 од.;
- TESLA Model Y - 284 од.;
- AUDI E-Tron - 201 од.
"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначили в Укратопромі.
Частка нових авто в реєстраціях BEV збільшилась з 17% до 20%.
Нагадуємо:
У листопаді українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто - понад 21,7 тис вживаних легковиків.
Економічна правда