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Ринок електромобілів у листопаді знизився, порівняно з жовтнем: що купували українці

Понеділок, 11 грудня 2023, 14:09 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Попит на електромобілі в Україні в листопаді зріс майже утричі, порівняно з листопадом 2022 року. Всього зареєстрували 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Натомість порівняно з жовтнем ринок зменшився на 4%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4239 шт. (нових – 827 шт., уживаних – 3412 шт.). З 77 комерційних електромобілів новими були лише 10.

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До топ-5 нових електромобілів на ринку у листопаді увійшли.:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 297 од.;
  • TOYOTA BZ4X - 64 од.;
  • BYD Song - 55 од.;
  • HONDA eNS1 - 50 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.6 - 48 од.;

ТОП-5 місяця вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

  • NISSAN Leaf - 515 од.;
  • TESLA Model 3 - 385 од.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf - 355 од.;
  • TESLA Model Y - 284 од.;
  • AUDI E-Tron - 201 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначили в Укратопромі.

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Частка нових авто в реєстраціях BEV збільшилась з 17% до 20%.

Нагадуємо:

У листопаді українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто - понад 21,7 тис вживаних легковиків.

Економічна правда

електромобіль авто
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