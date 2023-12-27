Новини 27 грудня: ризик затримки соцвиплат, "спрощенку" реформують

Про ризик затримки соцвиплат. В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року, заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Згодом вона пояснила, що такий ризик є у довготривалій перспективі.

Про реформу спрощеної системи оподаткування. Спрощену систему оподаткування, яка дає можливість сплачувати єдиний податок та не вести майже ніякого обліку, пропонують радикально реформувати з метою зменшення кількості зловживань.

Про оцінку економічної ситуації в країні. Порівняно з лютим-березнем 2023 року, у грудні 2023 року оцінки економічної ситуації в Україні погіршились, знизився і оптимізм щодо економічного становища країни в середньостроковій перспективі. Також погіршилась оцінка рівня добробуту власної родини.

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Про кошти на мобілізацію. У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.

Про столичний метрополітен. На ділянці столичного метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

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Коли завершиться ремонт між станціями "Либідська" та "Деміївська", де ще міська влада планує перекривати рух потягів метрополітену та чому багатомільярдне будівництво важливіше за війну.

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Вищі податки для ФОПів та перетворення митників на слідчих. Як держава планує зібрати більше доходів у наступні шість років?

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