Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів

Спрощену систему оподаткування, яка дає можливість сплачувати єдиний податок та не вести майже ніякого обліку, пропонують радикально реформувати з метою зменшення кількості зловживань.

Відповідна реформа закладена у Національній стратегії доходів, яку уряд ухвалив 27 грудня, йдеться у публікації ЕП.

За даними ЕП, реформа спрощеної системи оподаткування передбачатиме наступні кроки:

Кількість груп спрощеної системи зменшиться: другу і третю групу об’єднають в одну (другу групу);

Юридичним особам поступово заборонять перебувати на спрощеній системі. Спочатку держава буде поетапно підвищувати ставку єдиного податку для таких осіб до 18% (з поточних 3% або 5%), а потім взагалі заборонить перебувати на спрощенці;

Для ФОПів на першій групі спрощеної системи передбачать податок у вигляді відсотка від доходу (замість фіксованої суми як зараз);

ФОПи на другій групі (ті підприємці, які нині перебувають на другій та третій групах) також будуть сплачувати податок у вигляді відсотка від доходу. Розмір цього податку диверсифікують і він становитиме від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності такого ФОПа;

Спрощенцям на четвертій групі (агровиробники) також підвищать ставки податку для того, аби стимулювати їх переходити на загальну систему оподаткування;

Надалі всіх спрощенців зобов’яжуть користуватися касовими апаратами та вести облік походження товарів. Зазначається, що цей облік буде максимально простим.