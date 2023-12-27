Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
Спрощену систему оподаткування, яка дає можливість сплачувати єдиний податок та не вести майже ніякого обліку, пропонують радикально реформувати з метою зменшення кількості зловживань.
Відповідна реформа закладена у Національній стратегії доходів, яку уряд ухвалив 27 грудня, йдеться у публікації ЕП.
За даними ЕП, реформа спрощеної системи оподаткування передбачатиме наступні кроки:
- Кількість груп спрощеної системи зменшиться: другу і третю групу об’єднають в одну (другу групу);
- Юридичним особам поступово заборонять перебувати на спрощеній системі. Спочатку держава буде поетапно підвищувати ставку єдиного податку для таких осіб до 18% (з поточних 3% або 5%), а потім взагалі заборонить перебувати на спрощенці;
- Для ФОПів на першій групі спрощеної системи передбачать податок у вигляді відсотка від доходу (замість фіксованої суми як зараз);
- ФОПи на другій групі (ті підприємці, які нині перебувають на другій та третій групах) також будуть сплачувати податок у вигляді відсотка від доходу. Розмір цього податку диверсифікують і він становитиме від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності такого ФОПа;
- Спрощенцям на четвертій групі (агровиробники) також підвищать ставки податку для того, аби стимулювати їх переходити на загальну систему оподаткування;
- Надалі всіх спрощенців зобов’яжуть користуватися касовими апаратами та вести облік походження товарів. Зазначається, що цей облік буде максимально простим.
- Також очікується, що держава обмежить кількість видів діяльності, якими можна буде займатися на першій групі спрощеної системи оподаткування.
Відповідні зміни будуть впроваджуватися поступово протягом 2024-2030 років. Їхня мета - зменшити зловживання спрощеною системою оподаткування для того, аби ухилятися від сплати податків.
Затвердження Національної стратегії доходів було однією з вимог МВФ, яку Україна мала виконати до кінця грудня 2023 року. Надалі описані у цьому документі кроки потрібно буде ухвалювати окремими змінами до Податкового та Митного кодексів.
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Економічна правда