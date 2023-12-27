​ВАКС взяв під варту підозрюваного у справі Держспецзв'язку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід колишньому гендиректору "Українських спеціальних систем" Артуру Вітренку і взяв його під варту.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

За словами ЦПК, у кінці листопада ВАКС призначив Вітренку - підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв'язком засобів інформатизації - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн

"Оскільки за підозрюваного заставу в повному розмірі так і не внесли, детектив НАБУ звернувся з клопотанням про зміну запобіжки на більш сувору.

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ВАКС частково задовольнив клопотання детектива та взяв Вітренка під варту із можливістю внести заставу в 25 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

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Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

У Держспецзвʼязку відреагували на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).

Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Ймовірний організатор схеми Роман Коваль та ексзаступник Щиголя Віктор Жора теж вийшли із СІЗО під заставу.

Економічна правда