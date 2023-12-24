Росії знадобляться місяці для повернення низьких облікових ставок

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Російський Центральний банк не поспішає знижувати облікову ставку після пʼятьох поспіль підвищень, інфляція все ще на високому рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Центральний банк підвищив ключову процентну ставку на 100 базисних пунктів до 16% на початку грудня, піднявши її на п'ятому засіданні поспіль у відповідь на стійку інфляцію, і припустив, що цикл посилення монетарної політики майже завершився.

"Нам дійсно потрібно переконатися, що інфляція стабільно знижується, що це не разові фактори, які можуть вплинути на темпи зростання цін у конкретному місяці", - сказала голова російського Центробанку Набіулліна.

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Наступне засідання Правління Національного банку для встановлення облікової ставки відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо:

Рада директорів Центрального банку Росії на своєму засіданні 15 грудня підняла ключову ставку до 16% - вп'яте за пів року.

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На фоні дефіциту у декількох регіонах Росії, ціни на яйця виросли приблизно на 42% та викликали реакцію з боку президента РФ Владіміра Путіна.





