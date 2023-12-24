Путін дозволив купівлю Росбанком частки французького бізнесу у російських компаніях

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Президент РФ Володимир Путін відкрив шлях до продажу частки у російських компаніях, які належать французькому фінансовому конгломерату Societe General.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Росбанк зможе придбати частки Societe General у провідних енергетичних компаніях, таких як Роснєфть й Газпром, а також у металургійних компаніях, включаючи Норильський Нікель і Сєвєрсталь (CHMF.MM) та інших провідних російських підприємствах.

Агентство "Інтерфакс" повідомило, що кожна окрема частка в тій чи іншій російській компанії є відносно невеликою. Наприклад, це 0,04% в "Газпромі" і 0,02% в "Алросі", найбільшій у світі алмазодобувній компанії. При цьому загальну вартість цих активів оцінюють в мільйони доларів.

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Societe Generale вийшов з Росії і закрив угоду з продажу свого місцевого підрозділу Росбанку групі "Інтеррос", фірмі, пов'язаній з російським олігархом Володимиром Потаніним, у травні 2022 року.

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Нагадаємо:

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Президент РФ Владімір Путін своїм указом передав в управління Росімущества акції одного з найбільших автодилерів Росії "Рольф", 100% якого належить кіпрській Delance Ltd.

Сполучені Штати переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями.