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Центральний банк Нігерії зняв заборону на торгівлю криптовалютою

Субота, 23 грудня 2023, 16:05 - Економічна правда
 
Getty Images

Нігерійський центральний банк зняв заборону на торговельні операції з криптовалютою після більш ніж дворічної заборони.

Про це пише Reuters

У лютому 2021 року заборону на операції з криптовалютою пояснювались ризиками фінансових махінацій, або фінансування тероризму. 

Як зазначається, Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії у травні 2022 року опублікувала правила щодо цифрових активів, що свідчить про те, що Нігерія намагається знайти золоту середину між повною забороною криптоактивів та їх нерегульованим використанням.

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Від 22 грудня у Центральному банку Нігерії зазначили, що тенденції свідчать про необхідність регулювання постачальників послуг віртуальних активів (VASP).

В останніх рекомендаціях від Центрального банку роз'яснюється, як банки й фінансові установи повинні відкривати рахунки, надавати спеціальні рахунки й розрахункові послуги, а також виступати каналами для припливу валюти і торгівлі для фірм, що здійснюють операції з криптоактивами.

Постачальники послуг віртуальних активів повинні будуть отримати ліцензію від Комісії з цінних паперів та бірж Нігерії для участі у криптовалютному бізнесі.

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Але банкам, як і раніше, заборонено торгувати, зберігати або здійснювати транзакції з криптовалютами, зазначає Центробанк Нігерії.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами. Ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону "Про віртуальні активи" - законопроєкт про оподаткування презентували 14 червня.

Нігерія Африка криптовалюта
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Економічна правда
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