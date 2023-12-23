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Україна за запитом Польщі допомогла стабілізувати енергомережу

Субота, 23 грудня 2023, 15:20 - Економічна правда

В ніч на 23 грудня українська сторона за запитом Польщі прийняла надлишок польської електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Уночі 23 грудня в польській енергосистемі виник надлишок електроенергії. В Україну був надісланий запит про допомогу в стабілізації мережі. 

З третьої до восьмої години ранку Україна прийняла 1500 МВт год енергії. 

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Своєю чергою в українській енергомережі дефіциту немає, графіків відключення електроенергії не застосовується.

Нагадаємо:

В енергосистемі України 11 грудня - п’ятий день поспіль - був присутній дефіцит потужності в електромережі. Вкотре НЕК "Укренерго" було вимушена залучити допомогу з Польщі та Румунії.

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Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

енергетика електроенергія Польща Україна
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