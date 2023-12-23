Україна за запитом Польщі допомогла стабілізувати енергомережу
В ніч на 23 грудня українська сторона за запитом Польщі прийняла надлишок польської електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Уночі 23 грудня в польській енергосистемі виник надлишок електроенергії. В Україну був надісланий запит про допомогу в стабілізації мережі.
З третьої до восьмої години ранку Україна прийняла 1500 МВт год енергії.
Своєю чергою в українській енергомережі дефіциту немає, графіків відключення електроенергії не застосовується.
Нагадаємо:
В енергосистемі України 11 грудня - п’ятий день поспіль - був присутній дефіцит потужності в електромережі. Вкотре НЕК "Укренерго" було вимушена залучити допомогу з Польщі та Румунії.
Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.