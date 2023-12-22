Уряд продовжив заборону на торгівлю з Росією

Кабінет міністрів на засіданні 22 грудня продовжив обмеження в торгівлі з Росією до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Продовжено дію постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" до 31 грудня 2024 року (включно)", – написав він.

Нагадуємо:

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У грудні торік Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією.

15 травня Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. У 2019 році дію постанови також продовжили до кінця 2021 року.

Йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.

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Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.