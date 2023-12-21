Новини 21 грудня: останній транш з 18 мільярдів євро ЄС, "Київстар" повністю відновив сервіси

Про фінанси. Європейський Союз 21 грудня виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про "Київстар". Мобільний оператор "Київстар" оголосив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Також компанія розповіла про компенсації абонентам за незручності, пов'язані зі збоєм.

Про Київ. На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.

Про винищувачі. Росіяни використали дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків.

Реклама:

Про держборг. Група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

Ексклюзиви ЕП

Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом

Що виробляє "Українська бронетехніка", якою є імпортна складова в САУ "Богдана" та іншій виробленій продукції, як заводи ховають від російських ракет та чи володіє підприємством ексдепутат Сергій Пашинський

Реклама:

Квартира в центрі столиці за ціною, як на околиці. Що не так з оцінкою нерухомості?

Аналіз 14 тис звітів про оцінку нерухомості показав, як і на скільки занижують вартість майна, аби зменшити відрахування до державного бюджету.