"Київстар" повністю відновив свої сервіси і розповів, якою буде компенсація
Четвер, 21 грудня 2023, 12:08 -
Мобільний оператор "Київстар" оголосив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Також компанія розповіла про компенсації абонентам за незручності, пов'язані зі збоєм.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Так, "Київстар":
- скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
- виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:
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- абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22.12 по 21.01;
- бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
- користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1.01 по 31.01.
Подробиці компенсації доступні за посиланням.
"Все відбудеться автоматично - підключати нічого не потрібно", - зазначають в "Київстарі".
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Економічна правда
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