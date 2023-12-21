"Київстар" повністю відновив свої сервіси і розповів, якою буде компенсація

фото: київстар

Мобільний оператор "Київстар" оголосив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Також компанія розповіла про компенсації абонентам за незручності, пов'язані зі збоєм.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Так, "Київстар":

скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;

виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

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