Всі розділи
Укр / Рус

"Київстар" повністю відновив свої сервіси і розповів, якою буде компенсація

Четвер, 21 грудня 2023, 12:08 - Олексій Павлиш
 
фото: київстар

Мобільний оператор "Київстар" оголосив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Також компанія розповіла про компенсації абонентам за незручності, пов'язані зі збоєм.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Так, "Київстар":

  • скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
  • виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

Реклама:
  • абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22.12 по 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
  • користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1.01 по 31.01.

Подробиці компенсації доступні за посиланням.

"Все відбудеться автоматично - підключати нічого не потрібно", - зазначають в "Київстарі".

Читайте також: Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?

Реклама:

Економічна правда

Київстар
Реклама:
Матеріали за темою
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії 20 грудня 2023, 15:51
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня 20 грудня 2023, 13:26
"Київстар" знову заявив про перебої в роботі − на заході і півдні України 20 грудня 2023, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті