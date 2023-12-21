Заступника голови Держдуми РФ Бабакова та росолігрха Гінера оголосили в розшук

Євген Гінер ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук російського олігарха та президента ФК "ЦСКА" Євгена Гінера.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, він переховується від українських правоохоронців, датою його зникнення вказано 14 серпня 2023 року.

Ганера звинувачують за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Російському олігарху було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Водночас Служба безпеки оголосила в розшук заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова, який також переховується від українського правосуддя.

Датою його зникнення указали 16 квітня 2022 року. Заступника голови Держдуми РФ також підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України – ч. 2 та ч. 3 ст. 110.

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У серпні Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.

Напередодні стало відомо, що СБУ оголосила в розшук російського мільярдера Михайла Фрідмана.