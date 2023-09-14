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Бюджетний комітет Ради 15 вересня почне конкурс на посади в Рахункову палату

Четвер, 14 вересня 2023, 12:29 - Анастасія Жарикова

Парламентський комітет з питань бюджету розпочинає з 15 вересня розпочне конкурсний відбір кандидатів на 11 посад членів Рахункової палати.

Про це в коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

14 вересня комітет прийняв рішення оголосити з 15 вересня 2 конкурси на зайняття посад членів Рахункової палати:

  • конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року (7 посад), строк подання документів – з 15 вересня по 15 листопада 2023 року; 
  • повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (4 вакансії), строк подання документів – з 15 вересня по 16 жовтня 2023 року.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, який:

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  • віком від 30 до 65 років;
  • володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою);
  • має вищу освіту не нижче ступеня магістра;
  • має загальний стаж роботи не менше 7 років;
  • має стаж роботи у сфері державного аудиту, економіки, фінансів або права не менше 5 років;
  • має бездоганну ділову репутацію. 

"Бюджетний комітет забезпечуватиме здійснення відповідних заходів цих конкурсів. За результатами таких заходів Верховна Рада під час пленарного засідання рейтинговим голосуванням визначатиме кандидатів з найбільшою кількістю голосів, яких потім буде призначати членами Рахункової палати на 6 років" – пояснила Роксолана Підласа.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Пацкан заявив, що Рада ухвалила рішення щодо його звільнення "всупереч Конституції України, всупереч закону".

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Раніше Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

Рахункова палата Верховна рада
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