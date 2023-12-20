Судноплавні компанії продовжують оминати Червоне море в очікуванні військової місії 

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Судноплавні компанії все ще оминають Червоне море, та очікують результатів від військової місії на чолі з США, про яку мало що відомо.

Про це пише Reuters.

Галузь морських перевезень зазнала втрат через атаки Єменських хуситів у Червоному морі, що змусило багато суден оминати морські шляхи через Суецький канал, обираючи шлях через усю Африку.

Такий маршрут значно збільшує ціну та час перевезення, що з кожним днем підвищуючи тиск на міжнародні морські перевезення. Ця ситуація ризикує перерости у зліт цін, а з ними й глобальної інфляції та викликати інші економічні труднощі.

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Трафік через вузьку протоку Баб-ель-Мандаб, що з'єднує Червоне море і Аденську затоку, впав на 14% в період з 15 по 19 грудня в порівнянні з 8 по 12 грудня - згідно з даними компанії MarineTraffic, що займається відстеженням суден AIS і морською аналітикою.

Проти морського піратства була сформована коаліція, яка налічує 39 країн та базується в Бахрейні. при цьому зі сторони морських перевізників лунають закиди про відсутність конкретики, що не дає впевненості у безпеці.

"Ми не знаємо точно, скільки військових кораблів буде залучено, скільки часу знадобиться цим суднам, щоб дістатися до регіону, а також їхні правила ведення бойових дій і фактичну схему захисту, яка буде введена в дію", - сказав Корі Ранслем, виконавчий директор британської компанії Dryad Global, що займається консультуванням з питань морських ризиків та безпеки.

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На фоні відсутності конкретики стосовно морської операції, компанії-перевізники продовжують схилятись до довшого та дорожчого шляху до Азійських ринків через Південну Африку.

Нагадаємо:

Чотири найбільші судноплавні компанії призупинили прохід суден через Суецький канал або направили їх іншими маршрутами через загрозу нападів з боку єменських хуситів у Червоному морі.

Ціни на нафту зросли 19 грудня, оскільки напади єменських бойовиків-хуситів, пов'язаних з Іраном, на судна в Червоному морі порушили морську торгівлю і змусили компанії змінити маршрути суден.

Економічна правда