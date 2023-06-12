У Києві з 13 червня закривають на ремонт один з ключових шляхопроводів столиці

У Києві з 13 червня закривається на ремонт майже на пів року Дегтярівський шляхопровід.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на "Київавтодор".

Реконструкція відбуватиметься на перетині Малої окружної дороги (вул. Олени Теліги, вул. Довженка) і вул. Дегтярівської.

У рамках реконструкції споруду буде повністю замінено.

Роботи розпочнуться 13 червня і триватимуть до 30 листопада.

У цей період проїзд і мостом, і під ним буде закрито, проте рух автотранспорту буде забезпечено в усіх напрямках через з'їзди.

"На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори. Сам шляхопровід буде закритий для проїзду", - зазначили в КМДА.

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За інформацією КК "Київавтодор", нині цей шляхопровід, який був зведений 1965 року, перебуває в аварійному стані. Його тимчасово посилили додатковими опорами, а також демонтували частину балок. Також на ньому звужено проїзд транспорту.

Реконструкція шляхопроводу у складі транспортної розв’язки дасть змогу замінити споруду. Зокрема, повністю розберуть її опори, прогони, фундаменти. Натомість збільшать ширину із 28 до 40 м та облаштують велодоріжки. Довжина самого прогону збільшиться із 33 до 36 м. Крім цього, новий шляхопровід буде вищим.

Згідно із проєктом реконструкції, розрахункова інтенсивність руху на основних підходах до шляхопроводу на 2024 рік становитиме 47 992 автомобілі на добу.

У рамках реконструкції дорожники відновлять також магістральні вулиці загальноміського значення Дегтярівську, Олени Теліги та Олександра Довженка у районі розв’язки, основні з’їзди та заїзди шляхопроводу, тротуари, трамвайне полотно. Термін будівництва – 14 місяців.